Geschöntes Bild der Diplomatie

Der Trailer wirkt mit der an «House of Cards» angelehnten Musik etwas platt, ansonsten werden gleich zu Beginn Vorurteile ausgeräumt: Jonas Belina (37) hat Physik und Philosophie studiert, Jean-Baptiste Délèze (35) Geschichte und Literatur. Man kann also auch ohne die Fächer Politikwissenschaften oder Internationale Beziehungen in die Ausbildung aufgenommen werden.

Doch gleich zu Beginn patzt Délèze, er erscheint zu spät zum Fototermin, der vor dem Etikettenkurs stattfindet. Nach Ausreden kanns losgehen, der Kurs ist einer von vielen, in denen das diplomatische Handwerk gelehrt wird. Wie benimmt man sich im diplomatischen Umfeld, wie schüttelt man Hände, was zieht man an? Cristina Verones (35) hat Mühe, sich mit dem Dresscode zu arrangieren. Sie trägt gerne Farben, an diesem Tag ein grünes Kleid und eine violette Tasche. Die Lehrerin erklärt: Je höher der Status, desto unbunter wirds.

Familie und Beruf – ist das möglich?

Für Samira Cizero (34) stellen sich derweil ganz andere Fragen: Wird sie, zu Beginn der Ausbildung schwanger, Familie und Beruf unter einen Hut bringen können? Mahnend wird Pitteloud eingeblendet: Die grösste Herausforderung sei es, das Gleichgewicht zwischen dem Diplomaten oder der Diplomatin und der Begleitperson zu finden.

Wenn Stagiaire Samira Cizero in Kairo nach Hause kommt, warten dort ihr Mann und ihre kleine Tochter auf sie. Bild: Screenshot SRF

Als Cizero in Kairo ihr über einjähriges Auslandspraktikum auf der schweizerischen Botschaft antritt, ist ihre Tochter kaum ein Jahr alt. Von ihrem ersten offiziellen Empfang müssen Cizero und ihr Mann früher als geplant aufbrechen – das Kind, zu Hause mit der Grossmutter, hört nicht auf zu weinen. Die Stimme aus dem Off beurteilt das als gescheiterten Start zurück ins Berufsleben. Unangemessen hart, dieser Kommentar.

Die Szene, wie Cizero vor der Botschaft per Telefon das richtige Taxi nach Hause ausfindig zu machen versucht, wird dann auch noch mit dramatischer Musik unterlegt, die Sequenz danach immer wieder im Vorspann zu jeder Folge gebracht. Ebenfalls unangemessen. Man meint, es handle sich um einen gefährlichen Zwischenfall, einen, den es in Kairo tatsächlich geben könnte.