«Game of Thrones» bricht Emmy-Rekord

Der Schluss von «Thrones» hat zwar viele Fans enttäuscht, dominiert aber trotzdem die Konkurrenz im Rennen um die sogenannten Fernseh-Oscars. Schon vor der letzten Staffel, die im Mai endete, war die Serie die am meisten ausgezeichnete fiktive Show in der 70-jährigen Geschichte der Emmys. Der Website der Amerikanischen Fernsehakademie zufolge, beläuft sich die Zahl der Nominierungen nun insgesamt auf 161.

DRACARYS!#GameofThrones is the most nominated series at this year’s #Emmys, with 32 nominations. pic.twitter.com/cmPM3XonUE

— Game of Thrones (@GameOfThrones) 16. Juli 2019