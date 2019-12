Das streamen die Schweizer auf Netflix

Filme

Auf den ersten drei Plätzen bei den Filmen liegt «6 Underground» vor der US-amerikanischen Krimikomödie «Murder Mystery» und «The Irishman». Das Mafiaepos «The Irishman» des US-Regisseurs Martin Scorsese mit Darstellern wie Robert de Niro, Joe Pesci und Al Pacino ist mit 14 Nominierungen Anwärter für die wichtigen US-Kritikerpreise, die Critics' Choice Awards. Zudem ist der Film potenzieller Kandidat für einen Oscar als «Bester Film» und für fünf Golden Globes nominiert.

Serien

Bei den Netflix-Serien liegen der dritte Teil von «Haus des Geldes», «The Witcher» und die britische Fernsehserie «Sex Education» ganz vorne in der Gunst der Schweizer Nutzerinnen und Nutzer.

Dokumentationen

Laut Netflix waren 2019 darüber hinaus die Dokumentationen «Our Planet» («Unser Planet»), «The Disappearance of Madeleine McCann» und «Fyre: The Greatest Party that Never Happened» in der Schweiz besonders beliebt.

Familientitel

In der Kategorie Familientitel lagen die interaktive Reality-Serie «You vs Wild», «Raising Dion» und «Lost in Space» vorne.

Zahlen zum Ranking legte Netflix nicht vor. Offenbar genügte es aber, für zwei Minuten in einen Film oder eine Serie reingeschnuppert zu haben, um diesem auf die Liste zu helfen. Auf der Facebook-Seite schreibt Netflix nämlich zum Ranking: «Die Listen basieren auf der Anzahl der Accounts, die mindestens zwei Minuten einer Serie, eines Films oder eines Specials innerhalb der ersten 28 Tage auf Netflix im Jahr 2019 gesehen haben.»