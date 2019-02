Sie gehen ein wie Pilze an der gleissenden Sonne. Bald werden die letzten Antennen und Satellitenschüsseln auf den Schweizer Dächern verschwinden. Ihre Zeit ist vorüber, ab diesem Sommer wird die SRG die Antennen nicht mehr beliefern. Wer fernsieht, tut das heute digital. Und das immer öfter per Streaming, also direkt übers Internet, per Browser oder App. Aber wie und was streamt die Schweiz?