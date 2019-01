Sie sind alle noch da. Dr. Semmelweis, der Gerichtsmediziner mit dem knochentrockenen Humor; Reto Doerig, der tollpatschige Kriminalpolizist; Fabio Testi, der melancholische Bestattungsinstitut-Teilhaber. Und natürlich Ermittlerin Anna-Maria Giovanoli und Bestatter Luc Conrad. Am Dienstag lief «Der Bestatter» an. Es war ein Déjà-vu der angenehmen Art. Die SRF-Serie hat sich in sieben Jahren erfolgreich im Bewusstsein des Schweizer Fernsehpublikums eingenistet. Und daran wird sich auch mit der finalen siebten Staffel nichts ändern. Doch was wird in den Jahren danach sein? Werden wir den «Bestatter» vermissen?