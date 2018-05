TV-Star Roseanne Barr twittert sich ins Aus

Wer rassistisch wird, fliegt raus: Diese amerikanische Firmen-Selbstverständlichkeit gilt erst recht, wenn die Schmähungen über Twitter verbreitet werden. Und auch für prominente TV-Persönlichkeiten, wie die Schauspielerin Roseanne Barr nun feststellen muss.

Der als streitbar geltenden Barr war in den vergangenen Monaten ein erstaunliches Comeback gelungen: Im März war ihre Sitcom «Roseanne» nach zwei Jahrzehnten Pause wieder auf Sendung gegangen und hatte beste Einschaltquoten erzielt. Das lag auch daran, dass die bekennende Trump-Anhängerin nicht davor zurückschreckte, die Probleme der amerikanischen Arbeiterschicht zu thematisieren – politische Spaltung innerhalb von Familien und Schmerzmittelsucht der Hauptfigur inklusive. Der US-Präsident höchstpersönlich hatte Barr angerufen, um ihr zu dem Erfolg der Sitcom zu gratulieren.

Am Dienstag brachte die für ihr loses Mundwerk bekannte Barr ihr Werk jedoch selbst zum Einsturz, und dies nur eine Woche nach dem Ende der erfolgreichen ersten Staffel. Auf Twitter beleidigte sie die afroamerikanische Juristin Valerie Jarrett, die als ranghohe Beraterin für Ex-Präsident Barack Obama gearbeitet hatte: «Hätten die Muslim-Bruderschaft und Planet der Affen ein Baby, würde es aussehen wie Valerie Jarrett», schrieb sie. Die 65-Jährige bezog sich damit auf eine islamistische Vereinigung und auf die Science-Fiction-Filmreihe, in der Affen die Welt regieren.

Der verhängnisvolle Tweet von Roseanne Barr. Bild: Screenshot Twitter/CNBC

Als aufgebrachte Nutzer ihr Rassismus vorwarfen, legte Barr lapidar nach: «Muslime sind keine Rasse.» Wenig später entschuldigte sie sich für ihren «schlechten Witz» und löschte den anstössigen Tweet. Doch da war es schon zu spät: Der TV-Sender ABC, der jüngst erst eine neue Roseanne-Staffel mit 13 Episoden eingekauft hatte, setzte sie vor die Tür.

ABC: «Widerwärtig und nicht mit unseren Werten zu vereinbaren»

«Roseannes Twitter-Bemerkung ist abscheulich, widerwärtig und nicht mit unseren Werten zu vereinbaren, und wir haben beschlossen, ihre Show abzusetzen», teilte die ABC-Unterhaltungschefin Channing Dungey mit.

Robert Iger, Chef der Walt Disney Company, zu der der TV-Sender ABC gehört, teilte mit, die Absetzung der Sendung sei das einzig Richtige gewesen. Barrs Management, ICM Partners, kündigte ebenfalls umgehend die Zusammenarbeit mit der Schauspielerin auf.

ABC Entertainment cancels Roseanne Barr's show, calling her comment on Twitter "abhorrent, repugnant and inconsistent with our values." https://t.co/2HJA1onFiw [Corrects link] pic.twitter.com/XEdNA8RLft