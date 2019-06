«Stellen Sie sich vor, es wäre umgekehrt»

Das Fifa-Museum in Zürich zeigt aktuell eine Ausstellung zum Frauenfussball. Ein Schritt in die richtige Richtung?

Definitiv. Jede Art von Öffentlichkeit ist wichtig. Nächstes Jahr wird der FCZ eine Ausstellung zu Frauenfussball in der Schweiz zeigen. Auch das wird ein wichtiger Event. Jedoch haben Medien eine ganz andere – grössere – Reichweite.

Was braucht der Frauenfussball, damit er dem Männerfussball in Zukunft gleichgestellt ist?

Es braucht die Medien, die Schweizer Fussballerinnen mehr Platz geben in ihrer Berichterstattung. Es braucht den Verband, der mehr in Frauenfussball investiert. Es braucht einzelne Clubs, die Frauen Platz geben im wörtlichen Sinne. Spielerinnen brauchen wie auch Spieler eine entsprechende Infrastruktur, damit sie spielen können.

Vielleicht eine ketzerische Frage von jemandem, der mit Fussball generell wenig am Hut hat. Wieso sollte ich Frauenfussball schauen?

Frauenfussball ist echt. Es geht ums Gewinnen, ums Sportmachen. Da ist kein Theater dabei wie im Männerfussball. Bei Fussballerinnen weiss man, dass sie es aus Leidenschaft machen – es ist ja kein Geld da. Da herrscht automatisch eine andere Stimmung als bei den Männern. Dass Frauen die schlechtere Technik hätten als Männer, dieses Argument lasse ich nicht gelten. Da hat sich viel getan in den letzten Jahren, dank besserer Trainerinnen und Trainer. Das zeigt: Gute Technik hat nichts mit dem Geschlecht zu tun, sondern eher damit, wie viel darin investiert wird.