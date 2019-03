An diesem Abend ist sie Gast bei Anne Will, das Thema ist auf sie zugeschnitten: «Zwischen Höchstleistung und Überlastung – wann macht Arbeit krank?» Wagenknecht hat ihr Engagement in der Bewegung «Aufstehen» beendet und angekündigt, ihren Fraktionsvorsitz im Bundestag bei den Linken aufzugeben. Nun sitzt diese Statue von einer Frau am Sonntagabend im Crème-Sessel bei Anne Will und berichtet von ihrer Verletzlichkeit. Es menschelt im Polittalk.

«Ich hab' einfach gemerkt, dass ich gesundheitlich einen bestimmten Dauerstress nicht mehr durchhalte und dann meine Konsequenzen gezogen», sagt sie. Sie sei 2017 häufiger krank gewesen, nun ganze zwei Monate ausgefallen. Ohne genauer auf ihren Zustand einzugehen, erklärt Wagenknecht: «Man schiebt das immer weiter raus. Lange Zeit geht es irgendwie immer noch. Wahrscheinlich ist das der Adrenalinspiegel, der einem dabei hilft, dass man in Momenten wieder normal funktioniert. Aber es wird immer schwieriger.»

Sie beschreibt ihr Abgleiten in einen chronischen Stresszustand, auch Burn-out genannt. Zwei Monate war sie zu Hause, krankgeschrieben. Und fasste den Entschluss: «So kann und möchte ich nicht weitermachen.» So etwas möchte sie nicht noch einmal erleben.

Wagenknecht polarisiert mit ihren sehr linkspolitischen Ansichten

Ein Rückzug aus der Politik wegen Überlastung ist sehr ungewöhnlich. Vielleicht kommt es häufiger vor als man denkt – dann hört allerdings kaum davon. Sahra Wagenknecht hat sich entschlossen, damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Vielleicht auch deshalb, weil die internen Grabenkämpfe bei den Linken zuvor auch öffentlich waren, die Angriffe gegen sie inklusive. Doch sie erklärt, sie wolle nicht gegen ihre parteiinternen Kritiker nachtreten. Lieber weitet sie den Blick: «Ich würde mir wünschen, dass Politik anders funktioniert, mit einer stärkeren Gemeinsamkeit in den Parteien.» Aber da sei die Linke kein Einzelfall.

Die ersten zehn Sendeminuten spricht nur Wagenknecht. Die Stimme ist bisweilen ungewöhnlich dünn, manchmal fast brüchig. Die 49-Jährige polarisiert mit ihren sehr linkspolitischen Ansichten wie kaum jemand im deutschen Politikbetrieb. Zwischen grosser Zuneigung und grossem Hass gibt es wenig, sie musste viel aushalten in den vergangenen Jahren. Zum Beispiel eine Tortenattacke auf dem eigenen Parteitag.