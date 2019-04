Sein Interviewstil ist das wahre Problem

Es war ein perfekter Eklat, noch bevor die Sendung überhaupt ausgestrahlt war. In einem langen Text in ihrer Kolumne auf Welt.de liess Kolumnistin und Edelprostituierte Salomé Balthus an Roger Schawinski kein gutes Haar. «Missbrauch bei Schawinski» lautete der Titel. Einige Wochen zuvor hatte sie eine Sendung mit ihm aufgezeichnet.