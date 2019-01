Er habe ein «eher verachtendes Verhältnis zur Gattung Interview», sagte Tom Kummer in der SRF-Sendung «Schawinski», seine Artikel, die im Jahr 2000 als Fälschungen entlarvt worden waren, seien gar kein Journalismus gewesen, sondern «Unterhaltung auf sehr hohem Niveau». Der Autor, der mit Wohnsitz Los Angeles angeblich Stars wie Sharon Stone und Bruce Willis befragte, lebt seit zwei Jahren wieder in Bern. Sein Auftritt am Fernsehen hatte aber kaum den Unterhaltungswert, den er mit seinen Texten anstrebt.