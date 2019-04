«Man weiss es nicht»

Keine Abgründe in Jacksons Musik

Im Falle von Michael Jackson finden sich indes im gesamten musikalischen Werk kaum Anzeichen auf eine dunkle Seite. Auch das sei übrigens kein untypisches Phänomen, sagt die Psychologin. Die Täter seien meist die, die als besonders harmlos gegolten hätten.

Jackson hat in seiner langen Karriere vielleicht zwei wirklich gute Alben hervorgebracht. Seine Tourneen in den Neunzigern waren beileibe nicht immer ausverkauft, und in den Nullerjahren verkaufte beispielsweise ein Manu Chao in Europa weit mehr Alben als der King of Pop. Es gibt um diesen sonderbaren, vom Leben gebeutelten Menschen viel Verklärung, Verblendung und einen fast schon religiösen Star-Kult. Der Film und der «Club» legen nahe, dass sich zumindest das in der nächsten Zeit ein wenig legen dürfte. Die Musik, die wird weiterleben, sie sei zu sehr mit den Biografien ihrer Fans verflochten, sagt Kulturwissenschaftlerin Elisabeth Bronfen. Am Samstag wurde Michael Jackson 34 Mal im Schweizer Radio gespielt. Das zeugt nicht von mangelnder Moral, sondern eher von mangelndem Ideenreichtum der Musikredaktoren.

