So wurde ihm vorgeworfen, als «Profiteur der Billag-Gebühren» parteiisch zu sein. Die Reaktionen nach der Sendung waren emotional. Zuschauer warfen Projer eine «unglaubliche Arroganz» vor. Er habe den Initiant der No-Billag-Initiative, Olivier Kessler, fast nie ausreden lassen. Auf Twitter wurde Projer und dessen Kinder sogar mit dem Tod gedroht.

Studium abgebrochen

Zum Journalismus kam der Familienvater als Filmjournalist beim «Landboten». Später absolvierte er ein Praktikum bei Fernsehkorrespondent Tilman Lingner in Washington, dann die begehrte SRF-Stage bei «Schweiz aktuell». Im Sommer 2009 wurde er – mit 28 – Inlandkorrespondent für Zürich und Schaffhausen, 2011 Korrespondent in Brüssel. «Eine spannendere journalistische Arbeit kann ich mir nicht vorstellen», sagte Projer damals.

Sein Studium der Germanistik, Anglistik und Filmwissenschaften brach Projer 2003 für eine Regie-Ausbildung an der Zürcher Hochschule der Künste ab, sein Abschlussfilm «Wölfe in B.» stellte ein Schweizer Dorf ins Zentrum, in dem sich als Reaktion auf betende Muslime eine Bürgerwehr bildet.