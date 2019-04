Jackson-Schocker-Doku: Was man wissen muss

Die Interviews werden durch Aussagen von Familienangehörigen und Ehepartnern ergänzt. Der Film wurde vom TV-Sender HBO produziert und am Sundance Festival gezeigt. Er hinterliess ein geschocktes Publikum. Englands grösster Radiosender BBC 2 spielt keine Jackson-Songs mehr. SRF beraumte zur gestrigen Ausstrahlung auch einen ausserterminlichen «Club» an, wo der Film diskutiert wurde.

Wer sind die beiden Männer?

Der erste ist James Safechuck, der Jackson traf, als er 1986 als Zehnjähriger in einem Pepsi-Werbespot neben dem Sänger auftrat. Jackson freundete sich mit Safechucks Familie an. Es folgten Auftritte als Tänzer mit Jackson auf dessen Tournee, wo Safechuck mit dem Megastar in Hotels übernachtete. Mutter Stephanie gibt in der Doku an, dass sie ihrem Zehnjährigen erlaubt habe, in einem Bett mit Jackson zu schlafen. Safechuck sagt, dass der sexuelle Missbrauch schleichend begann und später viele Male in gegenseitigem Oralsex und Pornokonsum endete, wobei Jackson ihm auch Wein ausschenkte.