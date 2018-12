Herr Aeschbacher, am Sonntag sind Sie zum letzten Mal Gastgeber Ihrer Sendung «Aeschbacher». Was werden Sie am meisten vermissen?

Die Menschen werden mir wohl am meisten fehlen. All diese Leute, die mich in ihre Geschichten und Erfahrungen eintauchen liessen. Und mein Team, das mich bei der Suche nach den richtigen Gästen immer unterstützte.