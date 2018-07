Hoch hinaus

Die Wand, vor der Fredi Boss­hard steht, ist schwindelerregend hoch. Zwölf Meter sind es bis zur Decke der Kletterhalle Haslital in Meiringen. Der 68-Jährige aus Münchenbuchsee wirkt ru­hig und konzentriert. Behände kämpft er sich Griff um Griff hinauf. Nach wenigen Minuten hat er den obersten Punkt erreicht. Fredi Bosshard lässt sich abseilen und klatscht anschliessend seine Gspänli ab.

Seine Kollegen und Gleichgesinnten, das sind der Zürcher Markenberater Türi Cengiz (35) sowie die Luzerner Studentin Sabrina Fischer (24). Sie machen als Publikumsteilnehmer mit bei der diesjährigen Sommerserie von «Schweiz ak­tuell» auf SRF 1.

«Ich möchte zeigen, dass wir Rentner nicht zum alten Eisen gehören.»Fredi Bosshard

Gemeinsam mit der Moderatorin Sabine Dahinden (50) üben sie in Meiringen das Klettern. Zur Seite stehen ihnen der Walliser Bergführer Peter Kimmig (60) sowie Carla Jaggi (27) aus dem Saanenland. Sie ist eine von insgesamt nur 31 Bergführerinnen in der Schweiz.

«Ich will es zeigen»

Die Gruppe bereitet sich hier auf ihre letzte Etappe vor. Die ersten beiden Routen haben die sechs bereits hinter sich: Eine dreitägige Hochtour führte sie ins Wallis sowie eine ebenfalls dreitägige Hochtour ins Berner Oberland. Nun steht das letzte Hindernis an: eine Kletterpartie am Pilatus.

«Ich liebe die Berge, und ich möchte den Jungen zeigen, dass wir Rentner noch lange nicht zum alten Eisen gehören», sagt Fredi Bosshard. Aus diesen beiden Gründen habe er sich beim Schweizer Fernsehen für das Projekt «Die Alpenreise» beworben. Der Münchenbuchser wurde schliesslich aus vielen Interessierten ausgewählt – wohl nicht zuletzt, weil er beneidenswert fit ist.

Seine Kondition und Kraft erhält sich Fredi Bosshard mit Wandern und Joggen. Mit Klettern hat er relativ wenig Erfahrung. Nervös sei er wegen der bevorstehenden Herausforderung jedoch nicht. «Ich bin schon ein wenig angespannt, aber auf den bisherigen Etappen konnte ich mit den Jungen gut mithalten.»

Der pensionierte Sanitärinstallateur mag Herausforderungen. Aus diesem Grund hat er auch im Rentenalter noch eine neue Aufgabe angenommen. An insgesamt zwei Tagen in der Woche arbeitet er als Tennisplatzwart in Zollikofen und in Bremgarten. «Tennis spielen kann ich aber nicht», lacht Fredi Bosshard. Das sei für seine Arbeit zum Glück keine Bedingung.

Modernes Material

Die Touren in den Alpen sind zwar anspruchsvoll, aber der 68-Jährige kann dabei zumindest auf eine moderne Bergausrüstung zählen. Bei früheren Sommerserien von «Schweiz aktuell» war das anders. In «Leben wie zu Gotthelfs Zeiten» zum Beispiel verbrachte eine Familie 2004 im Gotthelf-Haus Sahlenweidli im Emmental drei Wochen unter einfachsten Bedingungen. Ähnlich erging es den Teilnehmern der Reihe «Die Pfahlbauer» im Jahr 2007.

Die Sicherheit der Teilnehmer hat Vorrang vor dem historischen Erlebnis. Deshalb ist «Die Al­penreise» nicht als sogenanntes ­Living-History-Format angelegt. Doch auch dieses Mal geht es darum, einen Eindruck zu erhalten, wie sich die Welt verändert hat. Aufgabe der drei Publikumsteilnehmer und der Moderatorin Sabine Dahinden wird es sein, das Bergsteigen, dessen Anfänge und die aktuellen Trends zu zeigen.

Liveberichte aus den Tälern

Ausgangspunkt für die Sommerserie bildet die erste geführte Tour durch die Schweizer Alpen im Jahr 1863, die vom französischen Chamonix bis auf die Rigi führte. Veranstalter war der britische Pauschalreisenpionier Thomas Cook, der damit den Tourismus in die Schweizer Berge brachte.

Die Publikumsteilnehmer werden dafür zuständig sein, den Zuschauerinnen und Zuschauern das Alpenerlebnis direkt zu vermitteln. Als Parallelgeschichte gibt es jeden Tag einen Bericht von einem Ort entlang der historischen Cook-Route.

Moderator Michael Weinmann wird während dreier Wochen jeden Tag live von einem Schauplatz berichten. Gemeinsam mit Gästen behandelt er ein Thema, das beispielhaft ist für den jeweiligen Ort oder die jeweilige Region.

Fredi Bosshard wird die Sendungen, die ab Montag auf SRF 1 laufen, nicht sofort anschauen können: Er verreist genau in den kommenden Wochen in die Ferien. Seine beiden Kinder und die fünf Enkelkinder werden dafür jeden Abend zuschauen, wie er mit seinen deutlich jüngeren Kollegen die Berge erobert.

«Die Alpenreise»: 16. Juli bis 3. August, montags bis freitags, jeweils um 19 Uhr, SRF 1. (Berner Zeitung)