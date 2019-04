Hier können Sie «Game of Thrones» sehen

Fantasy-Fans können die letzte Staffel «Game of Thrones» am Montagmorgen auf RTS sehen, nicht aber auf SRF. Warum? Nonchalant erklärt SRF: Das sei so, weil die deutschsprachige Lizenz im Besitz des Pay-Senders Sky Atlantic sei – und weil «im französischsprachigen Raum alles etwas lockerer zu- und hergeht».