Gottschalk macht noch einmal «Wetten, dass...?

Zwar soll die Wiederauferstehung des Show-Dinos nur ein einmaliges Ereignis aus Anlass von Gottschalks 70. Geburtstag, den er 2020 feiert, sein. Aber solch eine Einschränkung würde sicherlich schnell hinfällig, entpuppte sich die Sendung als grosser Erfolg.

Als Lippert an McCartney rumfummelte

Dass Wetten, dass..? auch 38 Jahre nach der Erfindung durch Frank Elstner partout nicht aus dem Gedächtnis der Menschen weichen will, zeigte sich erst am vergangenen Wochenende, als Jan Böhmermann und Olli Schulz in ihrem Podcast «Fest und flauschig» eifrig darüber diskutierten, wie es damals war, als Gottschalk Anfang der 90er Jahre hingeschmissen hatte und plötzlich sein Nachfolger Wolfgang Lippert von der Showtreppe sprang und später einmal ungelenk an Paul McCartney herumfummelte.

Der Legende nach ist Lipperts unbotmässige Annäherung an den ewigen Beatle der Punkt gewesen, an dem Gottschalk es nicht mehr ausgehalten und beim ZDF angerufen hat mit der Botschaft «Ich mach's wieder selber.» Bestätigt wurde das nie, aber es klingt einfach zu gut und fasst den übermächtigen Geist der Marke ganz gut in eine schöne Geschichte.

Wer profitiert? Gottschalk!

Wie es diesmal abgelaufen ist, weiss aktuell kaum jemand, aber man muss sich nur mal anschauen, wer alles von der Tatsache der Wiedervereinigung von Mann und Show profitiert. Da wäre zum einen das ZDF, das seit dem Versuch, Wetten, dass..? nach dem neuerlichen Abgang von Gottschalk im Jahre 2011 mit Markus Lanz fortzusetzen, ganz ohne grossen Glamour geblieben ist.