«Game of Thrones»: Die bisher grösste Überraschung

Mehr zum Tod des Night Kings und zur weiteren möglichen Handlung unten. Formal war die Folge «The Long Night» das Highlight, das uns versprochen wurde. 55 Nächte lang wurde offenbar dafür gefilmt. Und tatsächlich war es sehr dunkel am Bildschirm. Der eigentliche Feind, lästern einige Fans, sei nicht der Night King gewesen, sondern die Ausleuchtung. Doch das war sicher eine bewusste Entscheidung der Serienmacher; eine nächtliche Schlacht gegen Untote ist nun mal chaotisch und unübersichtlich. Wer schön ausgeleuchtete Schlachtszenen will, soll beim «Herr der Ringe» bleiben.

Daenerys und Jon in Feldherren-Manier.

Letzterer stand übrigens Pate für die Folge – aber im negativen Sinn. Regisseur Miguel Sapochnik wollte just die inflationären Schlachtszenen des «Herrn der Ringe» vermeiden, und das ist ihm hervorragend gelungen. Natürlich fielen auch hier die Heerreihen ineinander, aber die Massen-Action wurde immer wieder durch Einzelaktionen fernab des Schlachtfelds durchbrochen: Arya in den Korridoren Winterfells auf der Flucht vor einem einzelnen Zombie oder Tyrion und Sansa in der Krypta, wo der Schlachtlärm und das unheimliche Kreischen der Untoten gedämpft vernehmbar waren. Spannung traf auf Entspannung, Grandiosität auf Intimität.

Was nach «Hardhome» und «The Battle of the Bastards» auch diese Schlacht auszeichnete, ist der Fokus auf das Menschliche statt auf das Epische. Sams Feigheit, Lyannas Mut, Theons Absolution. Weil man mit dem 200-Millionen-CGI-Budget eines «Avenger»-Films nicht mithalten kann, mussten die «Thrones»-Leute auf der visuellen Ebene mit Originalität punkten: Wie die Dothraki-Reiter mit flammenden Schwertern in die Dunkelheit zogen und es dort zum grossen Lichterlöschen kam, war so dramatisch wie gespenstisch.

Schlachtszenen sind bei «Game of Thrones» auch stets da, um den Plot voranzutreiben (nicht nur um einen Sieger zu eruieren), in diesem Fall war die entscheidende Wende natürlich der Tod des Night King. Was für ein Twist! Die Fans sind darüber entzweit. Die einen fühlen sich verraten, andere jubeln, dass diese Antiklimax «Thrones» von anderen Actionproduktionen unterscheide. Persönlich hätte ich mir auch noch mehr Szenen mit dem Night King gewünscht. Als Figur war er grossartig – nur schon, wie er über das Schlachtfeld zu Bran schritt, war ein Gänsehautmoment.

Das Ende des Night King.

Der frühe Tod des Night King lässt wieder alle Augen nach King’s Landing blicken, wo Cersei und Jack Sparrow mit ihren unversehrten Streitkräften lauern und wo das Spiel um den Eisernen Thron weitergeht – was ja durchaus konsequent ist, wenn man den Serientitel «Game of Thrones» wörtlich nimmt (interessanterweise heisst die nicht fertiggestellte Buchvorlage «Lied von Eis und Feuer». Gut möglich, dass dort der grosse Showdown zwischen den White Walkern und den Drachen stattgefunden hätte).

Noch drei Episoden stehen an. Ob die Autoren die Schlacht zwischen den Lebenden und den Toten noch toppen können, ist zweifelhaft. Statt Fantasy wird die Serie wohl wieder mehr Mittelalter-Action sein. Auch okay. Aber «Game of Thrones» hat mich schon zu oft positiv überrascht, als dass ich bereits ein Urteil fällen wollte.

