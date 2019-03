Es ist das Fernsehereignis des Jahres. In sechs wöchentlichen Folgen findet der Machtkampf im fiktiven Königreich Westeros ein Ende. Diverse kämpfen um die Macht, die Allianzen wechseln ständig, blutig bleibt es immer.

Begonnen hatte alles am 17. April 2011 mit der Ausstrahlung der ersten Episode der Fantasy-Serie nach der Romanreihe «A Song of Ice and Fire» von George R. R. Martin. Die vom Sender HBO unter dem Titel «Game of Thrones» produzierte Serie schlug beim Publikum und bei Kritikern sofort ein.