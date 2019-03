Entblössung in kaltem Licht

Assessment-Tugenden vorführen

Doch während «Big Brother» eine traurige Gammel-Existenz simulierte und wie eine Zwischenstation beim gesellschaftlichen Abstieg wirkte – und «Big Brother» war oft eine Zwischenstation beim gesellschaftlichen Abstieg –, haben die Prominenten bei «Darf ich bitten?» deutlich günstigere Bedingungen, ihr soziales Kapital zu mehren. Sicher, Peinlichkeiten gibt es, einen Ausrutscher hier oder eine Hüftsteifheit dort. Aber so etwas beschädigt ein Image nicht längerfristig, und die Juroren sind auch nicht Dieter-Bohlen-mässig auf Vernichtung aus.

Während der Sendung gibts Einspieler zum vorhergehenden Training, in kargen Räumen und Fitnesskluft arbeitet der Promi an sich und befolgt die Instruktionen. Tanzen lernt er dabei nicht im eigentlichen Sinn, sondern er lässt sich eine Choreografie in die Beine drillen. Der Promi beweist so aller Welt, dass er ein Mensch ist, der Leidenschaft mit Disziplin verbinden kann. Kardinaltugenden, die bei jedem Assessment gefragt sind.

Schlaufenexistenzen

Zweifelhaft jedoch, ob sich die Welt dafür interessiert – und nicht halt doch ausschliesslich für den psychologischen Ausnahmezustand, in den sich die Promis hineintanzen. Auf die Frage, ob sich die Show für sie gelohnt habe, antwortet Susanne Kunz, die SRF-Moderatorin und Siegerin der letzten Staffel, gar nicht. Fabienne Louves, Gewinnerin der ersten Staffel, weicht aus: «Der Sieg bei Musicstar 2007 hat meiner Karriere geholfen, deswegen war ich unter anderem auch bei ‹Darf ich bitten?›.» Die Schlaufenexistenz zwischen Castingshows, Engagements auf kleinen Bühnen oder in kleinen Rollen auf grossen Bühnen und kurzen Interviews in Promi-Medien – sie scheint unentrinnbar.

Reality-TV bleibt Reality-TV, eine Fabrik der Emotionen. Oder wie Sylvie Meis, die Moderatorin der deutschen Tanzshow, einmal sagte, unmittelbar vor einer Werbeunterbrechung: «Franziska erzählt uns gleich von ihrer ganz schlimmen Knieverletzung. Also, liebe Zuschauer: Bleiben Sie dran und feiern Sie mit uns!»

