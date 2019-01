Wenn Gillian Anderson auf Journalisten trifft, dann weiss sie, womit sie zu rechnen hat. Als sie zum Interviewtermin in London erscheint, ist der Anlass des Gesprächs eigentlich zweitrangig, in diesem Fall die offenherzige wie kurzweilige Serie «Sex Education», in der sie nun bei Netflix als Sextherapeutin und Mutter zu sehen ist. Früher oder später, darauf ist Gillian Anderson, 50, vorbereitet, wird es um Dana Scully gehen.