Elena Ferrante fürs Fernsehen

«Meine geniale Freundin» hält sich bei den einzelnen Episoden – die verlorenen Puppen, der Ausflug Richtung Meer – eng an die Romanvorlage. Erzählt wird allerdings geradliniger, der sprunghafte Fluss der Gedanken aus dem Buch wird durch eine Erzählstimme kompensiert, mit der Elena als Erwachsene das eine oder andere erklärt – manchmal auch Dinge, die man längst gesehen und kapiert hat. Diese reflektierende Stimme gehört zu den Schwächen der Serie. Und der Handlungsort wirkt in seiner ärmlichen Ästhetik ab und zu wie eine alte Benetton-Werbung. Aber das wird durch das Spiel der kleinen – und auch grossen – Darstellerinnen und Darsteller mehr als wettgemacht. Regie führt mit Saverio Costanzo ein Italiener, dessen Karriere in der Schweiz so richtig begonnen hatte: 2004 gewann er mit «Private» den Goldenen Leoparden am Filmfestival Locarno.

Fortsetzung ist bereits in Arbeit

Seine «Freundin» ist vielleicht nicht gerade genial. Aber sie ist sorgfältig gemacht, kommt ohne falsche Sentimentalitäten und Nostalgie aus. In verschiedenen Ländern ist die Serie bereits erfolgreich gezeigt worden. Womit auch klar ist, dass es weitergeht mit der neapolitanischen Saga: Eine zweite Staffel, nach dem Band «Die Geschichte eines neuen Namens», ist in Arbeit.

«Meine geniale Freundin» läuft ab dem 2. April auf Abruf auf Teleclub Play – oder als Doppelfolge dienstags um 20.15 Uhr im Movie Paket.