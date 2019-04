Kaum war sie im Hotel angekommen, erzählte sie, sprach sie ein Franzose an und gratulierte ihr dazu, die beste Schauspielerin des Festivals zu sein, und sie sagte: «You made my day.» Der Trubel von Cannes erinnere sie an das Oktoberfest, aber das Wichtigste sei dieser ganz ­ruhige, tiefe Triumph: «So ein warmes Gefühl hier drin», und dabei zeigte sie auf ihren Bauch.

«Ein stilles Ätsch-Gefühl»

Sie sei eben gerade nicht hart ­geworden in all den mageren Jahren, die auch wehgetan hatten: «Weil man ja schon weiss, dass man gut ist, aber oft weiss das die Welt eben noch nicht.» Schwer zu beschreiben, diese Stimmung, sagte sie, halt so «ein ganz grosses, stilles Ätsch-­Gefühl».

Spätestens in jenen Jahren setzte sich tatsächlich langsam die Erkenntnis durch, dass sie eine der Grossen war im deutschen Schauspielgeschäft. Eine Reihe von schönen Alterswerken sollten noch auf sie warten. Das war nicht immer abzusehen im Lauf ihrer Karriere. Hannelore Elsner kam 1942 im bayerischen Burghausen zur Welt und wuchs in München auf.

Ihr Vater arbeitete als Ingenieur bei Wacker Chemie, ihre Mutter in einem Schreibwarengeschäft. Schon im Alter von 17 Jahren startete sie ihre Filmkarriere an der Seite von Freddy Quinn in dem Millionenerfolg «Freddy unter fremden Sternen» von Wolfgang Schleif aus dem Jahr 1959. Danach spielte sie auch Theater, unter anderem an den Münchner Kammerspielen.

Aber bald war sie fest in die ­Kino-Unterhaltungsmaschinerie der Sechzigerjahre integriert, an der Seite von Peter Alexander, Hansi Kraus, Georg Thomalla und wie die Publikumslieblinge der Zeit eben so hiessen. Im Jahr 1973 wurde sie die erste westliche Darstellerin in einem Film des DDR-Studios Defa; sie spielte eine Gräfin in «Aus dem ­Leben eines Taugenichts».