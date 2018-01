Bürgerrechte, Bürgerrechtler – gehängt, genagelt, aufgespiesst

«Koa Ahnung, koane Skrupel, koane Titten»: Das sind die «Kriterien von einer Polizeikarriere» – ätzt die Kommissarin Bibi Fellner (Adele Neuhauser), als sie vor dem Foto der versammelten Wiener Abteilungsleiter der Bundespolizei steht. Jetzt soll die Mordkommission, die von Kommissar Eisner (Harald Krassnitzer) geleitet wird, nämlich aufgeteilt werden; und der Startschuss fürs grosse Rennen um den Chefposten der «Mordkommission MK 2» ist gefallen. Wird die resolute Kommissarin mit dem Sensorium für die emotionalen Vibes von Verdächtigen ihrem Vorgesetzten untreu und bewirbt sich? Moritz Eisner gibt sich darob not amused.

Aber viel Zeit fürs ironische Hickhack über die patriarchale Polizei-Zunft, ihren Macho-Manager-Sprech und mangelnde Frauenrechte bleibt nicht: Eine Serie seltsamer Mordfälle hält die Ermittler auf Trab. Da wird bei einer öffentlichen Wohnungsbesichtigung (65 Quadratmeter düstere Kammern zu 600 Euro kalt) ein Gekreuzigter gefunden; das orthodoxe Kreuz, an das er genagelt wurde, sieht man allerdings nur im Schwarzlicht. Später baumelt in einer öffenlichen Toilette ein georgischer Hilfsgärtner von der Decke, versehen mit 30 Judas-Silberlingen. Und der brutale Mord an einer jungen Mutter, deren Kind in der Babyklappe landet, sowie die rechtsmedizinischen Diskussionen über die posthumen Penetrationen sind nichts für zartbesaitete Zuschauer.

Perversionen als Nebelkerzen?



Geht es hier um die Ritualperversionen eines Irren, oder wirft da einer aufwendig mit Nebelkerzen, um die wahren Hintergründe der Taten zu verschleiern? Doch obwohl «Die Faust» als blutiger Krimi daherkommt, ist es das kriminalistische Plot hinter der Geschichte samt seiner obsessiven Handyortungsthematik, das am Ende am wenigsten überzeugt. Geglückt ist dagegen die Figurenzeichnung, vom scheinbar herzensguten, wortkargen Gärtner (Sebastian Pass) mit der mysteriösen Vergangenheit bis hin zum serbischen Professor und Experten für osteuropäische Bürgerrechtsbewegungen. Der kroatisch-stämmige, deutsche Schauspieler Misel Maticevic schält überzeugend die getriebene Schlüsselfigur aus diesem Typen heraus, der schwitzend und nervös von einem wenig belichteten Set zum nächsten hetzt.

«Die Faust»-Regisseur Christopher Schier taucht seine Wiener Szenerien überhaupt oft ins Gräuliche: Vieles wirkt so wenig fassbar wie anfangs der Täter. Das Buch des österreichischen «Tatort»-Neulings Mischa Zickler (u. a. Regisseur der Kult-Comedians «Stermann & Grissemann») unterfüttert die Chose dafür mit klar politischer Relevanz: Der CIA hatte beim zivilgesellschaftlichen Widerstand von der Ukraine bis Serbien seine Finger im Spiel – und dies nicht unbedingt immer zum Nutzen der Demokratien, sondern bloss zur Destabilisierung von Feinden. Dieses Background-Narrativ – ja, anders kann mans wirklich kaum nennen – macht den Film bedeutsam, so wie ihn die im munteren Wiener Schmäh durchpointierte Rahmenhandlung um die Mordkommission 2 unterhaltsam macht. Der beste Wiener «Tatort» aber war dieser exaltierte, 18. Fall des Teams freili’ net. (Tages-Anzeiger)