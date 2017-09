Baldwin: «Endlich, Herr Präsident, hier ist Ihr Emmy»

Bei der Verleihung der Emmy Awards hat sich die Comedy-Sendung «Saturday Night Live» als früher Abräumer erwiesen. Gewinner waren am Sonntagabend (Ortszeit) unter anderem Kate McKinnon und Alec Baldwin, die Hillary Clinton und US-Präsident Donald Trump in der NBC-Show porträtierten. Am vergangenen Wochenende wurde vorab bereits Melissa McCarthy für ihre Darstellung des Ex-Pressesprechers des Weissen Hauses, Sean Spicer, mit einem Emmy geehrt.

Bei der Annahme ihres Preises bedankte sich McKinnon bei Clinton für deren Anmut und Rückgrat. Baldwin richtete seine Worte direkt an Trump, der sich in der Vergangenheit beklagt hatte, die begehrte Auszeichnung für seine Sendung «Celebrity Apprentice» nicht bekommen zu haben: «Endlich, Herr Präsident, hier ist Ihr Emmy», so Baldwin.

Für eine amüsante Überraschung hatte zuvor Sean Spicer selbst gesorgt, der auf die Bühne trat und sagte, die Zuschauerzahlen der Preisverleihung seien so gross wie nie. «Punkt», erklärte er zur Bekräftigung und spielte damit auf die Debatten an, die es im Januar um die Zuschauerzahlen bei der Amtseinführung Trumps gegeben hatte.

Kidman bekommt Emmy

Schauspielerin Nicole Kidman ist mit einem Emmy Award für ihre Rolle in der TV-Miniserie «Big Little Lies» ausgezeichnet worden. Bei ihrer Dankesrede am Sonntagabend (Ortszeit) in Los Angeles würdigte sie vor allem Co-Schauspielerin Reese Witherspoon, ohne deren Hilfe sie die Auszeichnung nicht bekommen hätte, so Kidman. Mit Blick auf die HBO-Serie erklärte sie, die Macher betonten mit ihr das Thema häusliche Gewalt. Diese sei eine «komplizierte, heimtückische Krankheit».

Die US-Produktion «Veep» hat den Emmy in der Kategorie beste Comedy-Serie gewonnen. Ebenfalls triumphieren konnte Schauspielerin Julia Louis-Dreyfus für ihre Darstellung in «Veep» – zum sechsten Mal in Folge wurde sie am Sonntagabend (Ortszeit) mit einem Emmy ausgezeichnet. In der TV-Serie des Senders HBO geht es um eine aufsteigende US-Politikerin, die später ihre Präsidentschaft verliert. Zum zweiten Mal während der diesjährigen Veranstaltung siegte zudem Donald Glover. Er bekam den Preis in der Kategorie bester Comedy-Darsteller für seine Rolle in «Atlanta». Einen ersten Preis hatte er zuvor für seine Regie-Arbeit (ebenfalls «Atlanta») abgeräumt.

«Das ist fantastisch»

Der 71-jährige US-Schauspieler John Lithgow ist zum Auftakt der Verleihung der US-Fernsehpreise Emmys als bester Nebendarsteller ausgezeichnet worden. Lithgow bekam den Preis in der Nacht zum Sonntag in Los Angeles für seine Rolle in der TV-Serie «The Crown», die vom Leben der jungen britischen Königin Elizabeth II. handelt und beim Streamingdienst Netflix zu sehen ist. «Das ist fantastisch, ich fühle mich so glücklich, dass ich gewonnen habe», sagte Lithgow.

Die Emmys, die als wichtigste Fernsehpreise der Welt gelten, werden in diesem Jahr zum 69. Mal verliehen. Durch den Abend führt Late-Night-Moderator Stephen Colbert. Über die Sieger haben die rund 22'000 Mitglieder der Academy for Television Arts & Sciences entschieden. Die Comedy-Sendung «Saturday Night Live» und die Science-Fiction-Serie «Westworld» führen mit jeweils 22 die diesjährigen Emmy-Nominierungen an.

Die enorm populäre Fantasyserie «Game of Thrones», die in den vergangenen Jahren die Emmys dominiert hatte, ist diesmal nicht im Rennen. Der Grund ist, dass in dem für die Preisvergabe relevanten Zeitraum keine neue Folgen ausgestrahlt wurden.

Eine Auswahl der Gewinner: