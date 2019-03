Apple, Netflix, SRG: Alle wollen uns um unsere Zeit bringen

Schon jetzt laufen so viele TV-Serien, dass man sich fragt, wer so wenig Schlaf benötigt, dass er sich das alles anschauen kann. An einer Netflix-Presseveranstaltung letzte Woche in Los Angeles sagte Inhalts-Chef Ted Sarandos: «Heute sieht die Fernsehkultur völlig anders aus als noch vor zehn Jahren. Wenn jetzt die zweite Staffel einer Show herauskommt, die man wirklich mag, sind in der Zwischenzeit schon wieder 600 neue Serien gestartet, und zusätzlich dazu sind ja alle jemals hergestellten Fernsehserien weiterhin verfügbar.»

So verschärfe sich nicht nur der Kampf um die Zeit des Zuschauers, sondern es werde auch zusehends schwieriger, die Leute von neuem mit etwas zu packen, das sie eigentlich schon kennen und immer gemocht haben.

2018 fast 500 Serien

Für den Nutzer wird die Streaming-Zukunft sehr unübersichtlich: Die Aufteilung des Markts bedeutet, dass nicht mehr nur ein Abonnement Zugang zu relativ vielen Inhalten ermöglicht, sondern dass die Studios, die lange Zeit Geld damit verdient haben, ihre Filme und Serien zu lizenzieren, diese nun nach und nach zu sich zurückholen, um sie auf ihren eigenen Plattformen anzubieten.

Bereits 2018 liefen in den USA fast 500 narrative Fernsehserien. Im Schnitt haben amerikanische Nutzer drei Streamingservices abonniert, aber angesichts der vielen Flatrate-Angebote erkranken die Zuschauer dort bereits an einem spätmodernen Symptom namens «Abonnementserschöpfung».

Die Oberfläche von Apples TV+ sieht ähnlich aus wie jene von Netflix und wird wie diese personalisierte Empfehlungen abgeben: Ansicht von verschiedenen Poster-Darstellungen auf der Netflix-Oberfläche. Foto: Adam Rose

Parzelliert wird die Unterhaltung auch hinsichtlich der Frage, wie viel Gewalt und Sex zu sehen sind. Disney+ wird mit Pixar-Trickfilmen oder Figuren wie Winnie Puuh Spass für die ganze Familie bieten, während nicht ganz so freundliche Typen wie Stewie von «Family Guy» laut Disney-Chef Bob Iger auf den ebenfalls neu zu Disney gehörenden Streamingdienst Hulu verschoben werden.

Gemäss dem «Wall Street Journal» haben Apple-Manager auch bereits mit Sorge auf den neuen Thriller von M. Night Shyamalan reagiert, den dieser für den Streamingservice des Unternehmens dreht. Es gibt dort nämlich potentiell anstössige Szenen, in denen Kruzifixe vorkommen.