Wie gut ist Ihr Deutsch? Martin Ebels Rubrik «Die kleine Sprachsprechstunde» läuft aus. Haben Sie aufgepasst? Dieser Test zeigt es. Philippe Zweifel

Martin Ebel spricht, Anthony Ackermann filmt: 150 Sprachkolumnen haben die beiden in den letzten drei Jahren produziert. Foto: Raisa Durandi

Während knapp dreier Jahre ist Literaturredaktor Martin Ebel in der Videokolumne «Die kleine Sprachsprechstunde» für korrektes und stilvolles Deutsch eingestanden. Sein Ziel war es, Bewusstsein zu wecken für so vieles, was man tagtäglich an sprachlichem Unsinn, Geschwurbel oder subtiler Beeinflussung zugemutet bekommt. Aber auch Schönes und Witziges der deutschen Sprache und der Mundart thematisierte er. Vielen Dank an den Kollegen! Und nun zu Ihnen: Wie gut haben Sie aufgepasst? Dieses Quiz, beruhend auf Ebels Kolumnen, zeigt es: