Wer führt hier wen?

Das Programm ist für die Tänzerinnen und Tänzer von Bedeutung: «Es holt uns aus der Schule raus. Wir sehen andere Tänzer, können backstage Kontakte knüpfen und auf einer anderen Bühne tanzen», erzählt die Tanzstudentin Mara Peyer. In Kontakt treten konnten sie beispielsweise mit KTB-Tanzchefin Estefania Miranda oder mit den potenziellen Nachwuchs-Choreografen des KTB. Diese stellten in den letzten drei Tagen ihre Choreografie vor, heute Abend ist die Preisverleihung.

Führung immer wieder übergeben

Zurück zum Workshop mit Ha­djiioannon. Das Thema: «Führen und folgen». Aus den siebzehn Teilnehmenden wurden drei Gruppen gebildet. Die Führung in dieser tänzerischen Übung übernahm die vorderste Person. Da die Gruppe in Bewegung war, wechselte die Führung stetig: Nach einer halben Drehung war jemand Neues zuvorderst, nach einer Vierteldrehung wieder eine andere Person.

Bei einem Führungswechsel mussten die restlichen agil den Fokus wechseln und gleich wieder die neue Bewegung aufnehmen und nachahmen. Nicht zu vergessen: Sie sprachen sich nicht ab, alles lief über Körpersprache und Aufmerksamkeit. So stoppte die Vorderste mal, die Hinterfrau mit der Nase in ihren Haaren.

Das charakteristische Spiel mit dem Boden

Die Figuren waren wie aus dem Ballettstück «Schwanensee» von Tschaikowsky: Sie formten mit ihren Armen und Oberkörpern einen Flügelschlag, dann hoben sie das Bein angewinkelt nach hinten zu einer Attitude und drehten. Sie spielten aber auch mit dem Boden, wie es für zeitgenössischen Tanz charakteristisch ist: Sie rollten ab, glitten auf dem Boden nach vorn oder krochen umher. Dann kam die Akustik dazu: Sie hoben die Arme und schnipsten mit den Fingern.

Es geht darum, an Grenzen zu stossen

Die Stimmung wirkte in der Mitte des Workshops ziemlich angespannt. Nahm Hadjiioannon sie zu hart ran? Er forderte von den Tanzenden viel. Trotzdem war er stark beeindruckt: «Die Tänzerinnen sind unglaublich gut, so intelligent.» Allerdings wollte er auch, dass sie an ihre Grenzen stiessen: «Sie müssen diese Seite von sich kennen lernen», sagte er. Sein Assistent Exequiel Barreras ergänzte: «Sie konfrontieren und fordern ihre eigene Persönlichkeit heraus.»