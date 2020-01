Her mit dem Hund!

Als Ersatz für das institutionelle Kuschelbedürfnis der Briten bietet sich eine mittelgrosse Welpenfamilie vom Typ Jack Russel an. Man darf sie ruhig «The Royal Dogs» nennen, und sogar eine goldige Verzierung der Hundehütte liegt drin. Jack Russel haben unschlagbare Vorteile. Erstens sind sie viel billiger als die heutigen Royals. Selbst dann, wenn sie jeden Tag Kaviar und Coq au vin fressen. Zweitens sind sie herziger als die heutigen Royals. Kate Middleton kann ihren Sprösslingen noch so flauschig-bunte Pullis anziehen – Hunderte Jahre unerbittliche Zucht allerschnuckeligster Hunde übertrifft sie damit nie im Jöh-Wettbewerb. Drittens sind Jack Russel weniger peinlich als die heutigen Royals. Weder werden sie als Nazi verkleidet an einer Party auftauchen, noch wollen sie «finanziell unabhängig» sein.

Wir sehen: Alles spricht für die herzigen Jack Russel, und nichts für die ollen Royals. Boris Johnson wäre sicher dafür. Ob mit dem Jack Russel an der Urne oder mit der Queen beim Tee – who can tell the difference?