Wurmloch, das klingt kompliziert. Tatsächlich folgt Watson nur dem automatischen Vorschlagsmechanismus der Videoplattform, die als «Up next» weitere, auf die Interessen der Nutzer zugeschnittene Inhalte vorschlägt. Zwei Klicks braucht er, um von Videos, in denen Frauen ihre neu gekauften Bikinis vor der Kamera präsentieren, einen Vorschlag mit dem Titel «gymnastics video» zu erhalten. Auf dem Vorschaubild macht ein junges Mädchen etwas, das wie der Versuch eines Spagats aussieht.

Eigentlich wäre das Video harmlos. Vermutlich hat das Mädchen es selbst mit dem Handy aufgenommen, an einem Sommertag mit der Freundin im Garten. Aber man braucht nicht viel Fantasie, um sich vorstellen zu können, welches Bedürfnis der Vorschlagsmechanismus zu antizipieren geglaubt hat. Warum dieses Videos fast eine Million Zugriffe hatte, bevor es gelöscht wurde. Von dem Punkt, an dem Watson auf das «gymnastics video» geklickt hat, bekommt er fast nur noch kleine Mädchen vorgeschlagen. Sie spielen Twister, machen Yoga, lutschen an Speiseeis oder sitzen mit kurzen Hosen auf dem Bett. Der Algorithmus lernt schnell, was Watson, der vor dem Test noch schnell einen neuen, unbeschriebenen Account aufgesetzt hat, anscheinend sucht.

In den Kommentarspalten hinterlassen sich die Nutzer zudem gegenseitig Zeitmarkierungen, damit andere direkt zu den aus ihrer Sicht besonders lohnenden Stellen springen können. Die werden dann durch Kommentare ausgiebig beklatscht und bejubelt. Manche posten anzügliche Anspielungen in Form eines aus drei Wasserspritzern bestehenden Emoji-Bildzeichens oder einer Aubergine. Watson berichtet, er habe Beiträge gefunden, in denen Nutzer ihre Kontaktdaten austauschen und Links zu explizit kinderpornographischen Inhalten teilen.

Youtube weiss seit langem von der Nutzung solcher Videos

Auf Anfrage der SZ verweist Youtube auf seine «klaren Richtlinien« gegen Videos und Kommentare, die Minderjährige gefährden. Diese würden «mit Nachdruck« umgesetzt, das Unternehmen investiere «stark in Technologie, Teams und Partnerschaften mit gemeinnützigen Organisationen, um dieses Problem anzugehen».

Von diesem Nachdruck war bislang wenig spürbar. Denn eigentlich müsste Youtube von diesem Problem wissen, spätestens seit der sogenannten Elsagate-Kontroverse im Jahr 2017. Damals tauchten Videos in Kanälen für Kinder auf, in denen Figuren aus Zeichentrickserien Dinge taten, die Kinder besser nicht sehen sollten - was wohl genau das war, was den Produzenten dieser Videos Freude bereitete. Besonders häufig war die Figur Elsa aus dem Animationsfilm «Frozen».