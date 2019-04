Wo man die Sterne im All knistern hört

Das Leben hier wirkt unangepasst. Man überlebt nicht, man wohnt. Sogar hier. Die meisten tun dies in beachtlichen Wohnblocks. Eine für uns rätselvolle, halb schaurige, halb gemütlich faszinierende Normalität des Lebens wird sichtbar, ein Alltag, ganz klein im Nirgendwo.

Die Distanzen sind wie in einem anderen Universum. Einmal pro Woche gibt es ein Flugzeug, wenn das Wetter gut ist. Das ist die einzige Möglichkeit, hier wegzukommen. In Dikson liegt der Schnee fast ewig, die Nächte dauern fast ewig, die Tage im Sommer auch fast ewig, und es passiert ewig fast nichts.

Eine Frau, die dort lebt, wo diese Fotos entstanden sind, sagt, es sei so still, dass sie manchmal meine, einzelne Schneeflocken unter den Füssen zerbrechen zu hören. Und sie sagt, nachts sei es, als höre sie die Sterne im All knistern.

Minus 30 Grad

Auf mehreren Reisen hat der Berner Fotograf Beat Schweizer in den letzten Jahren die drei ganz unterschiedlichen Ortschaften Norilsk, Teriberka und Dikson im hohen Norden Russlands besucht und fotografisch dokumentiert. Wir treffen uns zum Gespräch in Bern im Garten des Du Nord. Wo sonst? Es ist sonnig, aber ein kalter Wind geht. Beat Schweizer wirkt jugendlich. Ist er der Abenteurer, den man sich vorstellt? Der Kaffee kommt, und in diesem Moment trifft ein Sonnenstrahl seine Iris, und etwas leuchtet auf.

Er erzählt. Keine dieser Städte besteht grundlos. Norilsk ist eine Stadt mit 175000 Einwohnern. Es gibt sie nur wegen des Nickels, der dort abgebaut wird. Die Umweltschäden sind gewaltig, manchmal kommen weissgelbe Wolken dahergeweht, und es brennt in der Lunge.

Teriberka ist ein Ort, den im Sommer Amateurfischer aus aller Welt überfluten und der dann in einen langen Winterschlaf fällt. Und Dikson ist ein Aussenposten des russischen Staates, wo heute etwa 300 Menschen wohnen – zu Sowjetzeiten waren es über 5000. Dikson ist aus einem festen Willen dorthin gesetzt worden. Es gibt Grenzschutz, ein Büro wegen der Nordostpassage und Leute, die Wetterbeobachtungen machen.

Wer sich fragt, was die Leute hierher­getrieben hat, muss verstehen, es gibt keine klare Antwort.Beat Schweizer

In Norilsk einige mit 45 Jahren pensioniert, weil sie dort bleiben, und man wird mit dreifachem Lohn bezahlt. Aber obwohl einige Leute schöne Häuser im Süden besitzen, bleiben sie doch da. Andere sind hier geboren. Es ist ihre Heimat. Manchmal kommt die Kälte von minus 30 Grad früh, dann muss ein Schiff auch mal im Hafen anlegen und überwintern. Was ist Zeit? Dikson ist eine der nördlichsten Ortschaften der Welt. Von hier aus geht es nicht weiter. Hier endet alles.

Standbilder ohne Tricks

Das Fotografische im Buch von Beat Schweizer ist eher unauffällig. Auffällig ist, im Buch kommt kaum Bewegung vor. Die Menschen ruhen. Standaufnahmen. Das sei auch aus Respekt vor den Fotografierten so, sagt Beat Schweizer. Er kenne alle mit Namen, er habe mit ihnen geredet, sich mit ihnen angefreundet, ihnen erklärt, was er mache, sagt er. Alle hätten eingewilligt, fotografiert zu werden. So wirkt das Buch ein bisschen wie ein Familienalbum, allerdings ein sehr gut fotografiertes.

Schweizers Bilder kommen ohne Tricks aus, es gibt kaum Unschärfe, keine engen Schnitte. Die Leute haben die Situation, in der sie fotografiert werden, im Griff. Die Bilder wirken ehrlich und offen, sie sind analog fotografiert. Digitale Bilder wirken oft wie Plastik – diese Fotos hingegen sind bar jeder offensichtlichen Inszenierung. Das Gemachte fehlt ihnen ganz.

Schweizer trinkt mit den Menschen dort Wodka, isst, was sie essen. Aus Freundschaft und weil er das mag. Und weil er auf den entscheidenden Augenblick wartet. Wenn er da ist, der richtige Moment, in dem alle Elemente so angeordnet sind, dass das Wesen der Ereignisse in einem Punkt sich kristallisiert, dann drückt er auf den Auslöser und schneidet diese Erscheinung aus der Zeit heraus. Was dem Fotografen entwischt, verschwindet für ewig. Eine Möglichkeit, Realität zu werden, verlischt. Das Wunder, bei dem Sein in Erscheinung übergeht, muss neu entstehen und in einem anderen Ereignis aufleuchten.