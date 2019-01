Viermal im Jahr stimmen wir in der Schweiz ab. Und dann nur über Vorlagen, die über ein Volksinitiative oder ein Referendum an die Urne gebracht wurden. Eigentlich schade. Denn wie in jeder gut aufgestellten Wohngemeinschaft könnten wir als basisdemokratisches Kollektiv doch über alles möglich abstimmen, was uns so bewegt. Etwa über die Frage, ob man Olten verbieten sollte. Oder alle Blockflöten zerstören. Und zwar sofort.