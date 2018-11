So nicht, Fräulein

Kürzlich gab der Freiburger Polizeipräsident allen Frauen einen Ratschlag: «Macht euch nicht wehrlos mit Alkohol oder Drogen.» Eine 18-Jährige war in der süddeutschen Universitätsstadt von mehreren Männern vergewaltigt worden. In Irland macht ein Prozess Schlagzeilen, in dem die Verteidigerin an die Jury appelliert hatte, die Kleidung des mutmasslichen Opfers zu beachten: «Sie müssen sich ansehen, wie sie gekleidet war. Sie hat einen Stringtanga mit Spitze getragen.» Eingeprägt hat sich auch der Satz der Kölner Oberbürgermeisterin, die nach der Silvesternacht 2016 riet, «eine Armlänge Abstand» zu halten.