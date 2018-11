So muss der heutige Mann laut «Playboy» sein

Es ist ja nicht so, als wäre die Frage an sich dumm. Im Gegenteil. Sie ist gerade relevanter und wichtiger denn je. «How to be a Man» heisst die Sonderausgabe des Playboy, die derzeit am Kiosk liegt, sie soll ein «Guide» sein für «Gentlemen», aber eigentlich ist sie: das Heft für die grosse männliche Verunsicherung. Im Vorwort von Chefredakteur Florian Boitin ist die Rede von «ausufernden MeToo-Debatten» und vom «Mann an sich unter Generalverdacht». Weshalb es dringend eine Instanz bräuchte, die erklärt, was ein Mann heute können, machen, haben und wissen muss.