«So hässliche und widrige Dinge sind manchmal modern»

Kennen Sie Georg Simmel? Kürzlich musste ich an ihn denken. Nämlich, als ein paar Buffalo-Schuhe an abgesägten, ausgestellten Hosenbeinen an mir vorbeigingen. «Wüst, schrecklich!», schimpfte ich innerlich, schämte mich für meine Biederkeit und fragte mich, ob ich nicht doch was verpasst habe.