Toll, heutzutage dürfen auch echte Männer weinen! Die sogar besonders, weil sie ja per definitionem keine Schneeflocken sind – also auch keine Frauen, deren Klagen sowieso stets erst mal was Fragwürdiges haben.

Frauen, die sich über sexistische Darstellungen, Sprüche und Übergriffe beschweren, verpasst man immer noch oft das Etikett «hysterische Heulsuse», «Zicke» oder «Lügnerin», obwohl Gewalt an Frauen leider bis heute ein alltägliches Phänomen ist. Aber wenn Gillette, ein Rasierzeughersteller für alle Geschlechter, einen Youtube-Clip schaltet, der die sogenannte toxische Männlichkeit pointiert thematisiert und der als «woke» durchgehen kann, heulen Hunderttausende Y-Chromosomenträger auf der ganzen Welt auf, als habe frau ihnen völlig grundlos in den Schritt gekickt.