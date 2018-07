Putins Hof-Fotograf hat ein Auge auf Macron geworfen

Das Foto wird als «das» WM-Bild gehandelt: Emmanuel Macron in ausgelassener Siegerpose, mitten in der Ehrenloge und vor den Augen seiner Gattin, dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und Fifa-Boss Gianni Infantino.

In Windeseile verbreitete sich das Bild in den sozialen Medien. Und nicht nur das Bild, auch die Kommentare über den Urheber des Bildes. Denn als Macron nach dem ersten Tor Frankreichs am gestrigen Spiel von seinem Platz aufsprang und die Fäuste gen Himmel reckte, drückte Alexei Nikolsky den Auslöser. Der russische Fotograf mag den wenigsten ein Begriff sein, seine Bilder jedoch schon – es sind jene, die Präsident Putin als unerschrockenen Naturburschen mit nacktem Oberkörper zeigen.

Alexei Nikolsky arbeitet hauptsächlich für die russische Nachrichtenagentur Sputnik, die dem Kreml und Putin eng verbunden ist. Es sei ironisch, schreibt die französische Zeitung «Le Parisien», dass genau diese Agentur im Visier der französischen Behörden stehe.

Doch zu allzu frappanten Ähnlichkeiten zwischen den Fotos von Putin und Macron wird es wohl nicht kommen. Denn während Putin auf den besagten Bildern von Nikolsky steif wirkt, jubelt Macron, als gäbe es kein Morgen, wohl kaum erzwungen. So bleibt der Jagdkalender des starken Mannes wohl weiterhin Putins Revier.

