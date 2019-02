Fasziniert von Gotthelf

In Luzern überkam ihn eine prophetische Schreckensvision: «In ein paar Jahren wird die Stadt aus einer Reihe symmetrischer Hotels rund um den See bestehen, die alten Brücken zerstört... eine Akazienpromenade den See entlang, wo ein deutsches Orchester unter einem chinesischen Tempel spielt und die erleuchteten Reisenden, Repräsentanten der europäischen Zivilisation, im Angesicht der Alpen ihren modernen Totentanz aufführen werden.»

John Ruskin war aber nicht bloss Naturschwärmer, Kunstliebhaber und feinsinniger Ästhet, er besass auch einen scharfen Blick für den Schweizer Alltag. In den Werken Jeremias Gotthelfs, insbesondere im Roman «Ueli der Knecht», den er in französischer Übersetzung las und später ins Englische übertragen liess, hatte er eine ländliche Idylle vorgefunden, die er in den alpinen Dörfern vergeblich suchte. Er begegnete Bauern, die ein Dasein in bitterer Armut fristeten, oft an Kretinismus litten und gleichgültig vor sich hin zu leben schienen, ohne ihre Lage verbessern zu wollen.

Profitgier als tödliches Prinzip

Der Gegensatz zwischen erhabener Natur und menschlichem Elend schockierte ihn. Den Grund für diesen Zustand glaubte er in einer egoistischen Veranlagung der Schweizer zu erkennen; in ihrer Weigerung, mit anderen zusammenzuarbeiten. Diese Überzeugung, verbunden mit dem Ruskin vorschwebenden Ideal der gotthelfschen Welt und des in der Natur verwurzelten einfachen Lebens, veranlassten ihn, 1871 in England ein ehrgeiziges Projekt zu lancieren, das die landwirtschaftliche Nutzung brachliegender Felder durch freiwillige Gemeinschaftsarbeit zum Ziel hatte. In seinen «Letters to the Workmen and Labourers of Great Britain» verteidigte er zudem die Würde der Arbeiter und des ehrlichen Handwerks, dies in einer Zeit ungebremsten, oft mit Ausbeutung einhergehenden wirtschaftlichen Aufschwungs.

Er prangerte die Profitgier als tödliches Prinzip an und setzte sich gegen den wütenden Widerstand des Establishments für soziale Gerechtigkeit, humane Arbeitsbedingungen und ein nationales Erziehungssystem ein. Als leuchtendes Beispiel fügte er in einen dieser Briefe Gotthelfs Erzählung «Der Besenbinder von Rychiswyl» ein, in der redliche Arbeit und Bescheidenheit letztlich mit Glück und Wohlstand belohnt werden.