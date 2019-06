Museum entlässt Mitarbeiterinnen wegen Frauenstreik

Der Frauenstreik vom 14. Juni 2019 hat für zwei Angestellte des Kunstmuseums Basel gravierende Folgen: Sie haben ihre Stelle verloren und wurden per sofort freigestellt. Dies berichtet das Regionaljournal von SRF in ihrer Abendsendung vom Freitag.

Gemäss Darstellung einer der beiden Gekündigten, habe es am 14. Juni deutlich mehr Aufsichtspersonal gehabt als üblich. Relativ spontan habe man sich darum entschlossen, am Frauenstreik teilzunehmen und den Tagesverantwortlichen der Aufsicht dahingehend orientiert, dass frau um 15:24 Uhr den Posten verlassen möchte, um an der Demonstration teilzunehmen.