«Mir kamen die Tränen, es war schrecklich»

Wie gross schätzen Sie als Kunsthistoriker den Schaden ein?

Vollends abzuschätzen ist der Schaden noch nicht. Die Reliefs im Chorumgang gehören zu den Hauptwerken der Kunst des 14. Jahrhunderts . Ich mag mir gar nicht vorstellen, wie denen das Wasser, der Russ und die herunterstürzenden Balken zugesetzt haben... Stark gelitten hat wohl auch die prächtige Chorausstattung, die auf ein Gelübde von Ludwig XIII. zurückgeht. Das ist respektive war ein Hauptwerk der Kunst des 17. Jahrhunderts . Eingestürzt ist der grosse Dachreiter über der Vierung, der in der Presse fälschlicherweise als «Spitzturm» bezeichnet wird. Er stammt aus der Mitte des 19. Jahrhunderts . Dass dieser Turm eingestürzt ist, ist schon schlimm genug. Nun ist aber zusätzlich zu befürchten, dass dieses tonnenschwere Ding beim Aufprall einigen Schaden angerichtet hat. Etwa in der Sakristei oder in der Schatzkammer, aus der man offenbar in höchster Not die Kostbarkeiten zu retten versuchte. Gebrannt hat zudem der Nordwestturm – dort sind die Glocken drin. Und Glocken können natürlich schmelzen in einem Feuersturm, wie wir ihn am Montagabend gesehen haben.

Die «Gebäudestruktur» sei gerettet, sagt die Feuerwehr. Was soll das heissen? Wird hier etwas schöngeredet?

Klingt tatsächlich so. Denn bei derartigen Temperaturen verändert sich auch das Steinmaterial, es wird gipsartig und platzt ab. Der Stein verliert an Stabilität. In den kommenden Tagen dürften noch diverse statische Beeinträchtigungen zum Vorschein kommen. Vor allem die Obergaden, also die Mauern auf Fensterhöhen, die Querhausfassaden, also die eleganten Schauseiten an der Längsseite der Kirche, sowie der Nordwestturm scheinen mir gefährdet.