Das Mittelalter kannte das Diptychon, das kunstvolle Doppelbild. Auf der einen Seite sahen die Betrachter etwa einen auf dem Passionsweg gestürzten, auf der anderen den gekreuzigten Christus. Eine Minimalerzählung in Bildern.

Heute bastelt man «Memes». Oben Kapuzenträger, unten Wohnblock. Dazu ein Satz wie «The Bronx is one of the most dangerous areas of the USA», die Pointe gleich hinterher: «In Switzerland we call this Spreitebach». Das «Spreitenbach-Meme» stammt von @swissmeme. Kurz aufs Bild gestarrt, da rappelts schon im Zwerchfell. Freunde, schaut euch das an! Das Lachvirus verbreitet sich.