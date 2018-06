Kastriert und geblendet

Es war eine erstaunliche Rede, mit der Roger Köppel diese Woche die Syrien-Erklärung bekämpfte (116 Ja- zu 57 Nein-Stimmen). Er warnte im Nationalrat vor einem «gefährlichen Präzedenzfall», bat die Räte «dringend», von der Erklärung abzusehen. Der SVP-Vordenker erklärte, was die Schweizer Neutralität bedeute, und wie sie zu deuten sei: Die Neutralität sei eine «unverzichtbare Sicherheitsgarantie», zu wahren mittels «wohlüberlegten Schweigens.» Als wichtigste Gewährsfrau gilt dem Historiker Köppel die Vergangenheit. Kann eine über 150-jährige Friedensgeschichte irren?

Kann sie tatsächlich. Denn die Gleichung «Schweigen gleich Schonung» hat einen gewichtigen Rechenfehler: Sie zählt auf die Rationalität der Mächtigen. Dabei interessieren sich Wirrköpfe, Tyrannen und Imperialisten ganz grundsätzlich nicht für die Neutralität eines Landes. Napoleon attackierte die Eidgenossenschaft, obwohl das Ancien Régime keinen Mucks gemacht hatte. Die Briten unterjochten halb Afrika nicht deshalb, weil Afrikaner in Erklärungen das Elend englischer Proletarier kritisiert hatten. Und die Nazis überfielen Belgien trotz dessen expliziter Neutralität (hatte schon im Ersten Weltkrieg nichts gebracht).

Zwei Schutzschirme über uns

Die Neutralität allein rettete uns also nicht, wir hatten Glück, zumal im 20. Jahrhundert. Glück, dass kein Kurzschluss in Wilhelms oder Hitlers Hirn die Schweiz in Vollbrand setzte. Glück, dass das Land nie ins kalte Vektorengeschiebe fremder Generäle hineingeriet. Glück, dass es zwei Weltkriege als blinder Fleck der Geopolitik überdauern durfte. Ohne dieses Glück hätten wir uns längst anders orientiert, so wie die geschockten Belgier, Holländer, Dänen. In der Nachkriegszeit wurden dann gleich zwei Schutzschirme über der Schweiz aufgespannt: der militärische der USA und der politische der EU, die die Erzfeinde Deutschland und Frankreich versöhnte. Donald Trump, für den Köppel stets ein paar warme Worte übrig hat, macht sich derzeit daran, den ersten einzuklappen, und die EU steckt in ihrer bisher tiefsten Krise.

Dass man sich gerade wegen der Krise mit anderen Demokratien gegen die erstarkenden Autokraten verbünden könnte: Für Köppel undenkbar. Für ihn ist die «immerwährende Neutralität» sakrosankt, unter keinen Umständen darf sie bezweifelt werden. Er hält fest: «Die Neutralität ist noch vor der direkten Demokratie, dem Föderalismus und der Mehrsprachigkeit in den Augen unserer Bevölkerung das herausragende, ja unabdingbare Wesensmerkmal der Schweiz.» Was im Umkehrschluss bedeutet, dass die Schweiz, sollte es hart auf hart kommen, sich zuerst der direkten Demokratie usw. entledigen sollte.

Doch was wären das für Eidgenossen, reduziert auf das «unabdingbare Wesensmerkmal»? Mit wem wären diese kernneutralen köppelschen Urschweizer vergleichbar, diese letzten aller Schweizer? Am ehesten wohl mit den beiden Eunuchen in Dürrenmatts «Besuch der alten Dame», mit Koby und Loby, die maximal neutralisiert im Schatten einer amoralischen, mordlüsternen Superreichen leben. «Kastriert und geblendet» zwar, ansonsten aber unbehelligt.

(Bernerzeitung.ch/Newsnet)