Sie verweigern sich als Politiker der Verantwortung, lagern das Problem der Klimakrise ins Private aus. Da könnte man genauso gut sagen: Wofür brauchen wir die AHV? Soll doch jeder selber sparen.

Nichts gegen sparen und finanzielle Eigenverantwortung! Das Thema Klima nehme ich sehr ernst. Deshalb stelle ich mich mit fundierten Argumenten in der «Weltwoche» gegen diese politische Massentrance, die uns gegenwärtig überrollt.

Mit Ihrer Verneinung des menschenverursachten Klimawandels stehen Sie in Opposition zur Klimawissenschaft. Kommen Ihnen nie Selbstzweifel?

Ich betrachte einfach die unbestrittenen Fakten. Seit Ende der kleinen Eiszeit um 1860 hat sich das Weltklima nur um knapp ein Grad erwärmt. Es gab in der Geschichte schon viel grössere Schwankungen. Die Hälfte des Anstiegs passierte zwischen 1910 und 1940, obschon der CO 2 -Gehalt damals viel tiefer war als heute. Danach kühlte es wieder ab trotz immer mehr CO 2 . Wie heiss es in den Dreissigerjahren war, dokumentiert zum Beispiel John Steinbeck in seinem Klassiker «The Grapes of Wrath», wie Sie als Kulturredaktor wissen.

John Steinbeck in Ehren, aber von den zehn wärmsten Jahren seit Messbeginn fanden neun 2005 oder später statt. Die Tendenz ist offensichtlich.

Ist sie das? Der Weltklimarat hat Modelle für jede Klimaprognose, so, wie wenn Sie beim Lotto alle Zahlen ankreuzen. Sechser garantiert. Die dramatischen Prognosen dieser Behörde traten nicht ein. Wenn aber Naturwissenschaft falsche Prognosen macht, ist es keine Naturwissenschaft. Dies sage nicht ich, das sagt Richard Lindzen, renommierter Meteorologe des MIT in Boston.

Lindzen nahm erwiesenermassen Geld von der Kohlelobby.

Und jetzt? Alle sind bezahlt, die Klima-Apokalyptiker vom Staat. Entscheidend ist die Qualität der Ergebnisse. Als interessierter Laie nehme ich zur Kenntnis, dass das Evangelium der Klima-Propheten von namhaften Wissenschaftern wie Lindzen bestritten wird, während die Politik aber bereits im Begriff ist, diese Klima-Hysterie als absolute Wahrheit zu begreifen.

Lindzen ist ein akademischer Aussenseiter. Was ist denn Ihrer Meinung los mit der riesigen Schar an Klimawissenschaftlern, für die der menschengemachte Klimawandel Tatsache ist? Eine Verschwörung oder was?

Irren ist menschlich. (lacht) Und die Klimapolitik ist ein Riesengeschäft, da hängen Lehrstühle, Karrieren, ganze Branchen dran. Wir spüren doch, wie politisiert das alles ist. «Skepsis» ist schon ein Schimpfwort beim Thema Klima. Dabei ist Skepsis die wichtigste wissenschaftliche Tugend. Gefährlich ist, dass der Staat massiv in unsere Wirtschaft und die Energieversorgung eingreift. Man arbeitet mit 30-Jahr-Szenarien und länger. Da waren die Sowjets mit ihren 5-Jahr-Plänen bescheiden.