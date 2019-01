2019 wird kein Jubeljahr für die Schweizer Atomwirtschaft, denn das Kernkraftwerk Mühleberg wird heuer abgeschaltet.

Mühlebergs Ende ist Teil eines Niedergangs, der vor 50 Jahren mit einem Knall begann – als der Reaktor Lucens am 21. Januar 1969 überhitzte und explodierte. Das welsche Kraftwerk wurde abgeschaltet, bevor es den Betrieb richtig aufnehmen konnte. An der Euphorie ums gespaltene Atom änderte das erst noch wenig, Bundesbern liess Reaktoren in Beznau, Gösgen, Leibstadt und Mühleberg ans Netz. Doch mit den Unfällen von Three Mile Island und Tschernobyl wuchs die Anti-AKW-Bewegung. Nach Fukushima suchte Doris Leuthard den Ausstieg und wurde an der Urne bestätigt. Schweizer AKW schaffen es mittlerweile nur noch mit Mängelberichten in die Schlagzeilen.