Es ist die letzte Folge unserer Videoserie «Frisch von der Strasse». Wir beschliessen sie mit einer Frage des Namensgebers: Max Frisch. Die Frage passt gut in die Zeit vor Silvester. Es ist die Zeit, in der man sich gute Vorsätze fürs neue Jahr überlegt. Wo will man sich verbessern, was will man anpacken? Wir haben unsere Passanten gefragt, wo bei ihnen Hopfen und Malz verloren ist, welche Talente sie nie entwickeln werden, was sie, trotz guten Willens, einfach nicht schaffen.