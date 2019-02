Ein Grosser unter den Grossen

Und doch, auf deutschen Bühnen ist er gewachsen und ein Grosser unter den Grossen geworden, und das wusste er auch. In Göttingen und Bremen begann es und führte 1970 nach Berlin, an die Schaubühne am Halleschen Ufer, ins «Wir» des faszinierenden, vermutlich etwas theatersektenhaften Enembles um den Regisseur Peter Stein. Eine leidenschaftliche Zeit des theatralischen Denkens muss das gewesen sein. Eine Zeit der rauschaften Textanalysen, Vermittlungsversuche und politischen Selbstverpflichtungen. Eine Schule der Genauigkeit auch, in der reifte, was natürlich schon da war: die Fähigkeit, sich in Figuren hineinzugrübeln und Sprache in ihre Feinheiten zu zerlegen; und wenn er sie begriffen hatte, so eine Figur, dann entfaltete er sie vor uns in ihrer Melodie, ihrer Wahrheit und ihren Widersprüchen.

Seine begreifende Fantasie versetzte ihn in den Menschen, den er darstellte, und mit ihr zweifelte er an ihm. «Zeigende Distanz» nannte das der Regisseur Dieter Dorn, und womöglich meinte er damit eben jene Ganzheit aus fantastischem Sprachgehör und der Begabung fürs Komplexe. Vielleicht sind Bruno Ganz deshalb so oft die von des Gedankens Blässe angekränkelnden Charaktere zugefallen: der Prinz von Homburg, der Hamlet, der Faust und der getriebene Macbeth auf der Bühne oder, in einem Film wie Reinhard Hauffs «Messer im Kopf» (1978), der Biogenetiker Hoffmann mit seiner in Stücke geschossenen Identität. Selbst den Hitler in Oliver Hirschbiegels «Der Untergang» (2004), diese Albtraumrolle – nicht seine beste, bestimmt aber eine der virtuosesten –, hat er intellektuell ausgehalten, methodisch zerlegt und wieder zusammengesetzt zum Gegenstand des Abscheus und zum Objekt des Mitleides. Alles in einem sträubte sich gegen die Interpretation, er aber, Ganz, erlaubte sich diese irritierende Kühnheit.

Sein Schauspiel war immer «bedeutend»

Das Kino also. Der Film, wenn mans recht betrachtet, wurde doch recht früh greifbar für ihn. Über die schweizerischen Anfänge hat er nicht besonders gern geredet, aber wir nennen wenigstens den Film, in dem seine Rolle zum ersten Mal Name und Charakter hatte, denn so schlecht wars nicht: «Es Dach überem Chopf» (1962) von Kurt Früh. Bleiben wird der Graf in Eric Rohmers Kleist-Verfilmung «La Marquise d’O» (1976), bleiben wird der vampirisch infizierte Jonathan Harker in Werner Herzogs «Nosferatu» (1979). Natürlich wird Damiel bleiben, der lebenssüchtige, sterbewillige Engel auf der Siegessäule in «Der Himmel über Berlin» (1987) von Wim Wenders.

Und der Hitler (wir flüstern nur leise vor uns hin: leider), auch der. Die Rolle schleuderte Bruno Ganz in eine Internationalität, wo ein Coppola («Youth Without Youth», 2007), ein Scott («The Counselor», 2013) aufmerksam wurden. Man kann nicht sagen, dass die Rollen immer bedeutsam waren. Bruno Ganz’ Spiel aber war, wie immer, «bedeutend». Weils ein Ausdruck seiner darstellerischen Neugier war: wie mans zuwege bringe, vor der unbestechlichen Kamera einen Charakter bis aufs Wimpernhärchen präzis zu gestalten.