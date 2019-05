Der grosse Müll

Daran verdienen jeweils einige. Google vergibt seine Werbeplätze nach dem Auktionsprinzip: Je mehr das Unternehmen bezahlte, desto öfters und prominenter wurde ihr Schawinski-Fake platziert. Sogenannte Content Delivery Networks – Server-Netzwerke – verteilten die Werbung auf den Websites. Fällt jemand auf den Fake herein, teilen sich Trickser, Google, Content Delivery Networks und die Website die Einnahmen.

Meldestellen eingerichtet

Wobei eine Werbung wie der Schawinski-Fake ja eigentlich nirgends auftauchen sollte. Doch die grossen Plattformen filtern grosszügig, allzu grosszügig. Grassegger: «Die Content Delivery Networks, aber auch Instagram und Facebook bekommen das Problem einfach nicht in den Griff. Dies, weil die Werbeeingabe automatisiert ist und eine individuelle, saubere Prüfung zu teuer käme.» Seit dem US-Wahlkampf von 2016, der eine Schlammschlacht der Fake News war, würden Facebook, Google und Co. allmählich umdenken, glaubt Werber Muttenzer. «Es setzt sich die Überzeugung durch, dass Fake-Stories mit Promis nie o. k. sind.»

Im angelsächsischen Raum ist die Sensibilität fürs Thema denn auch grösser. In den USA hob das Justizdepartement letztes Jahr einen Ring russischer Internet-Trickser aus, der mit Fake-Werbung Dutzende Millionen Dollars verdiente. In England löste der TV-Moderator Martin Lewis letztes Jahr eine Debatte aus, nachdem er Facebook wegen Fake-Werbung verklagt hatte. Britische Politiker drängten Facebook danach, Prominente besser zu schützen. Lewis liess seine Klage im Januar fallen, nachdem Facebook einen Scam-Melde-Button eingeführt und drei Millionen Pfund an eine Organisation überwiesen hatte, die Fake-Werbung kontrolliert und deren Opfer betreut.

Eine Sisyphus-Arbeit

Auch Australien hat mittlerweile eine Anlaufstelle namens Scamwatch eingerichtet. Hierzulande, wo die Zuständigkeiten komplizierter sind und sich sowohl das Seco wie die Eidgenössische Kommission für Konsumentenfragen mit dem Thema beschäftigen, gibt es keine solche Anlaufstelle.

Und Roger Schawinski? Der Medienpionier müht sich derzeit darum, die Fakes löschen zu lassen. Bei einer Website habe er bereits persönlich interveniert. Schawinski stünde eine Sisyphusarbeit bevor, sagt Werber Beat Muttenzer. Grassegger empfiehlt, den Betreibern der Websites eine Frist zu setzen, bis wann die Fake-Werbung entfernt sein muss. In der Hoffnung, dass der unliebsame Doppelgänger irgendwann wieder im digitalen Nirwana entschwindet.

Mitarbeit: Barnaby Skinner