Der Wortspieler

Endlich vollziehen die Franzosen, sonst grosszügig mit dem Feiern der ihrigen, das Offensichtliche. Im 16. Bezirk von Paris, vor seiner ehemaligen Wohnung an der Rue de Boulainvilliers 56, zeigt die Stadt eine Statue René Goscinnys, des Texters von Asterix, Lucky Luke, Le petit Nicolas und vielen anderen. Ihn bloss als Schreiber französischer Comics zu bezeichnen, klingt ungefähr so, als würde man Gérard Depardieu zum Weinverkäufer reduzieren. Wie «Le Monde» notierte: «Goscinny ist für die Bande dessinée, was der Eiffelturm für Paris bedeutet und Balzac für den Roman.»