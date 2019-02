Nach Kriegsende begann die schwierige Phase der Repatriierung durch Frankreich, die Tomi Ungerer zu einem überzeugten Europäer machte, sogar 2000 zu einem Mitglied des Europarates als «Botschafter für Kindheit und Erziehung».

Keine Heile-Welt-Darstellungen

Doch schon in seiner Jugend gilt er als aufsässig und renitent, mit einer offenkundigen künstlerischen Begabung und gelangt ohne Schul- und Berufsabschluss und auf einigen abenteuerlichen Umwegen als 25-Jähriger nach New York. Schier am Verhungern und verzweifelt, wird ihm das Zeichnen eine Therapie, gepaart mit unglaublichem Arbeitswillen. Sein erstes Bilderbuch, die Schweinegeschichte «Die Mellops gehen fliegen», brachte ihm Erfolg.

Doch gleich, wie alle seine weiteren Bilderbücher in den USA, Kritik und Verbot, denn realistisch-moralische und gleichzeitig subversive Erzählweise, die auch den Schrecken darstellt, schien für Kinder nicht angemessen. Er wendet sich gegen die Heile-Welt-Darstellungen. «Ich habe viele Jahre keine Kinderbücher geschrieben, weil es so viele Titel gibt und eines schlimmer und süsser als das andere. Es gibt so viel Puschi-muschi, Fisch-faschi», sagte er in einem Interview.