Es gibt Dinge, die sollte man in Brasilien derzeit unterlassen. Dazu gehört, in einer angeheiterten Runde mit dezidierten Worten gegen den seit dem 1. Januar amtierenden Präsidenten Jair Bolsonaro auffällig zu werden. Es dürfte in einer hitzigen Diskussion enden – Handgreiflichkeiten nicht ausgeschlossen.